Популярный комик назвал способ попасть на работу в «Вечерний Ургант»

Популярный комик Дмитрий Романов вспомнил, как начал работать в шоу «Вечерний Ургант». Он рассказал в Instagram о том, как попал на работу в передачу, и объяснил, что единственный способ добиться желаемого — быть настойчивым.

По словам Романова, он знает ведущего проекта Ивана Урганта с 2012 года. Они познакомились, когда комик снимался для юмористического шоу Первого канала «Большая разница», а Ургант представлял его на сцене. После этого телеведущий однажды приходил на стендап Романова.

Комик назвал юмор передачи «Вечерний Ургант» интеллигентным и признался, что ему близка такая манера шутить. Поэтому он решил действовать: позвонил знакомому, который работал с Ургантом, и договорился о том, чтобы его пригласили в шоу в качестве гостя. «Получилось очень смешно за счет того, что тема была острая, что мы с Иваном живем в одной деревне, но он об этом не знал, и получилось его поподкалывать», — отметил он.

После эфира Ургант позвонил комику и сказал, что ему очень понравились шутки Романова, и телеведущий дал ему свой номер. В итоге они договорились о сотрудничестве — так в «Вечернем Урганте» появилась рубрика с участием комика. «Это про то, что не нужно бояться быть настойчивым, если вам чего-то хочется. Кроме вас инициативу никто не проявит», — заключил Романов.

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Он участвовал в КВН, шоу «Большая разница» и нескольких проектах телеканала ТНТ: Comedy Club, Stand Up, «Убойная лига» и других передачах. После ухода с ТНТ он начал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант».