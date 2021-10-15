Актер из «Игры в кальмара» оценил ролик с матрешкой якутского дизайнера

Актер Хо Сон-тхэ из «Игры в кальмара» похвалил ролик дизайнера из Якутии по мотивам шоу

Корейский актер Хо Сон-тхэ, который сыграл злодея Чан Док Су в сериале «Игра в кальмара», похвалил ролик якутского дизайнера Феоктиста Алексеева, созданный по мотивам художественного произведения. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте designbyfeo.

В первой серии шоу герои проходят смертельно испытание, где им нужно преодолеть поле за определенное время. Периодически в их сторону поворачивается голова огромной куклы, в глаза которой встроены детекторы движения, и в этот момент участники игры должны замереть и не двигаться. В противном случае они будут убиты.

Алексеев создал ролик по мотивам этого эпизода, однако перенес действия в российские реалии. На кадрах вместо огромной куклы, такая же по размеру матрешка, а вокруг арены не стадион из сериала, а хрущевки.

Актер Хо Сон-тхэ решил оценить эту работу и выложил в свой Instagram сторис с роликом дизайнера из Якутии, и подписал по-русски «Лучший. Молодец». В свою очередь у себя в сторис Алексеев ответил корейскому актеру «Это ты лучший!!».

«Игра в кальмара» — первое южнокорейское шоу, возглавившее топ Netflix. Оно рассказывает о героях, столкнувшимися с финансовыми трудностями. Персонажи отправляются на остров, где участвуют в играх на выживание. Призовой фонд составляет 40 миллионов долларов. Чтобы их получить, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.

13 октября стало известно, что «Игра в кальмара» стало самым популярным шоу за всю историю Netflix. За 25 дней сериал посмотрели 111 миллионов аккаунтов.