Россияне решили одеваться как надзиратели в сериале «Игра в кальмара»

Специалисты «ВКонтакте» зафиксировали рост интереса россиян к товарам из «Игры в кальмара»

Российские зрители решили одеваться в красные костюмы надзирателей из южнокорейского сериала режиссера Хван Дон-хека «Игра в кальмара». Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение редакции «Ленты.ру» в среду, 13 октября.

Специалисты проанализировали интересы пользователей платформы к тематическим товарам и выяснили, что количество поисковых запросов со словами «Игра в кальмара» выросли на 233 процента с 4 по 10 октября по сравнению с предыдущей неделей.

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Отмечается, что особенной популярностью у россиян пользуются красные наряды охранников, средняя стоимость которых составляет 2850 рублей. «Также был зафиксирован рост интереса к белым слипонам — в этой обуви ходили герои сериала», — подчеркнул представитель сервиса.

Помимо этого, в продаже во «ВКонтакте» появились сахарные соты, на которых участники «Игры в кальмара» вырезали фигуры с помощью игры, а также маски героев, брелоки, игрушки и различные предметы гардероба, вдохновленные шоу режиссера Хван Дон-хека.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Ранее в октябре, после выхода «Игры в кальмара», зрители массово скупили одну и ту же обувь. Речь идет о белых слипонах Triple White от Vans, которые герои вымышленной игры носили на протяжении всех эпизодов. Спрос на них увеличился на рекордные 7800 процентов после начала показа картины.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, ставший самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Шоу рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.