Звезда «Игры в кальмара» приехал в Россию и залез в матрешку

Корейский актер Хо Сон-тхэ приехал во Владивосток и залез в матрешку

Корейский актер Хо Сон-тхэ, звезда сериала «Игра в кальмара», приехал во Владивосток и сфотографировался в матрешке на центральной площади города. Снимок артист опубликовал в Instagram.

«#Матрешки ♡», — подписал на русском языке фотографию артист, залезший в матрешку.

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В «Игре в кальмара» 43-летний Хо Сон-тхэ исполнил роль гангстера с татуировкой змеи на лице Чан Док Су. Как писал портал «Дни.ру», артист изучал русский язык в университете и хорошо им владеет. До актерской карьеры он работал в российском представительстве LG в Москве. Позже он начал сниматься в южнокорейских сериалах и фильмах.

13 октября сообщалось, что «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов аккаунтов. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.