Звезда «Игры в кальмара» снялась в откровенном образе для обложки Vogue

Южнокорейская модель и актриса Хо Ен Чон снялась для обложки Vogue в бюстгальтере из страз

Южнокорейская модель и актриса Хо Ен Чон, звезда сериала «Игра в кальмара», снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Vogue. Соответствующий кадр появился на странице издания в Instagram.

На размещенном в сети фото 27-летняя знаменитость позирует в одежде французского модного дома Saint Laurent. Ее запечатлели в сетчатом бюстгальтере из страз, черном пиджаке с пайетками, серебристых шортах с низкой посадкой и черных ботфортах. Образ Чон дополнили длинные серьги. Публикация набрала больше 31 тысячи лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом: «Очень горячая мисс 067!», «Она такая идеальная», «Королева», «Боже мой, какая она красивая», «Лучшая в мире модель!», «Бог есть женщина».

Ранее в октябре стало известно, что россияне решили одеваться как надзиратели в сериале «Игра в кальмара». Специалисты проанализировали интересы пользователей платформы «ВКонтакте» к тематическим товарам и выяснили, что особенной популярностью пользуются красные наряды охранников, средняя стоимость которых составляет 2850 рублей.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, ставший самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Шоу рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны выйти победителями в шесть детских играх. При этом все проигравшие погибают.

