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В Северной Корее оценили сериал «Игра в кальмара»

Журналисты из КНДР: сериал «Игра в кальмара» разоблачает реалии капитализма в Южной Корее
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Кадр: сериал «Игра в кальмара»

Официальное северокорейское медиа Arirang оценило южнокорейский сериал «Игра в кальмара», возглавивший международный топ стриминговой платформы Netflix. Об этом пишет TMZ.

По мнению журналистов из КНДР, популярность «Игры в кальмара» можно объяснить тем, что сериал «разоблачает реалии капиталистической культуры в Южной Корее» и показывает «общество неравенства, где к людям относятся как к пешкам богачей».

Arirang также отмечает, что «Игра в кальмара» заставляет людей осознать печальную действительность чудовищного южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в крайнюю конкуренцию, а их человечность уничтожается».

Ранее российская Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара», заподозрив его в негативном влиянии на несовершеннолетних. В организации отметили, что получили несколько обращений от родителей в связи с выходом сериала на сервисах Netflix и «Кинопоиск». «Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара"».

«Игра в кальмара» возглавила топ сервиса Netflix в 90 странах. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Отмечается, что это шоу может стать самым успешным на платформе и обогнать такие хиты, как «Ведьмак» и «Бриджертоны».


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