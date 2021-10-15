Власти Мадрида призвали родителей запретить детям смотреть «Игру в кальмара»

В Мадриде родителей призвали контролировать, чтобы дети не смотрели шоу «Игра в кальмара»

Власти Мадрида призвали родителей запрещать их детям смотреть южнокорейский сериал от стриминг-платформы Netflix «Игра в кальмара». Об этом пишет Europa Press со ссылкой на советника по культуре сообщества испанской столицы Марту Риверу де ла Крус.

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«Я видела этот сериал, и мне кажется, что это прекрасный аудиовизуальный продукт, но очевидно, это не сериал для детей 12 лет. Здесь должен быть контроль взрослых, семей, которые должны устанавливать ограничения», — заявила чиновница.

Отмечается, что шоу стало чрезвычайно популярным среди подростков. Ранее в России представители Лиги безопасного интернета заподозрили «Игру в кальмара» в негативном влиянии на несовершеннолетних. В организации подчеркнули, что получили несколько обращений от родителей в связи с выходом сериала на сервисах Netflix и «Кинопоиск».

13 октября стало известно, что «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов пользователей стриминг-платформы.