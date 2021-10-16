Российские подростки сыграли в «Игру в кальмара» возле школы

В Екатеринбурге подростки ради ролика для YouTube сыграли в «Игру в кальмара» возле школы

Подростки из Екатеринбурга провели несколько испытаний по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара» у местной школы №131. Фотографии с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, дети устроили два конкурса: «Тише едешь — дальше будешь» и «Сахарные соты». Согласно правилам первой игры, участники должны как можно раньше добежать до финиша, пока ведущий произносит фразу «Тише едешь — дальше будешь». Во втором состязании участники должны вырезать из сахарного блина фигуру, не разломав ее. По сюжету сериала, проваливших соревнование игроков убивали.

Школьники воссоздали вселенную картины: на всех участниках была униформа, но не зеленого, как в оригинале, а белого цвета. «Надзиратели» же были одеты в красные комбинезоны и держали в руках игрушечное оружие. Как отмечает канал, побежденные игроки даже изображали смерть — падали на землю.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», дети снимали ролик для YouTube. Изначально подростки собрались возле школы, однако затем охрана попросила их уйти, и дети переместились на пустырь. Кто-то из очевидцев даже вызвал полицию.

Ранее российская Лига безопасного интернета заподозрила сериал в пагубном влиянии на подростков и попросила психологов проверить популярное среди российских школьников шоу. В организации отметили, что получили несколько обращений от родителей в связи с выходом сериала на сервисах Netflix и «Кинопоиск».