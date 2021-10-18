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Европейский рынок упал из-за Китая

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,34 процента
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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Европейский рынок открылся падением на фоне опасений, спровоцированных усиливающимся энергетическим кризисом и замедлением экономического роста в Китае. Об этом сообщает Reuters. Индекс Stoxx Europe 600 по состоянию на 12:25 по московскому времени упал на 0,37 процента — до 467,68 пункта, свидетельствуют данные торгов.

При этом за прошлую неделю индекс вырос на 2,65 процента, что оказалось максимальным ростом с марта 2021 года. Скачок произошел благодаря началу публикации финансовой отчетности, а также ожиданиям, что государства смогут смягчить последствия энергетического кризиса.

Однако в понедельник, 18 октября, торги открылись падением акций некоторых крупных европейских фирм. Так, стоимость ценных бумаг нидерландской компании Philips на Нью-Йоркской бирже снизилась на 1,35 процента по сравнению с предыдущим закрытием из-за снижения доходов компании. Акции производителя предметов роскоши LVMH упали на Французской фондовой бирже на 2,92 процента из-за ухудшения показателей на китайском рынке, который для люксовых брендов является основным. Другой владелец премиальных брендов — компания Kering продемонстрировала падение на 3,02 процента.

Некоторые фирмы показали рост. Среди лидеров — горнодобывающие и нефтегазовые компании, поводом для подорожания ценных бумаг стал рост цен на нефть.

На падение акций европейских компаний повлияли сообщения о резком замедлении роста ВВП Китая в третьем квартале до 4,9 процента в годовом выражении. Для сравнения, по итогам первого квартала 2021 года китайский ВВП вырос 18,3 процента в годовом выражении, а во втором квартале — на 7,9 процента.

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