Рост экономики Китая резко замедлился

ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,9 процента

Рост ВВП Китая в третьем квартале резко замедлился до 4,9 процента в годовом выражении, пишет The Wall Street Journal. Это самый слабый рост за девять месяцев.

По итогам первого квартала рост экономики составил 18,3 процента, второго — 7,9 процента. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост ВВП в среднем на 5 процентов в третьем квартале.

Аналитики связывают замедление роста с несколькими факторами. Во-первых, их-за дефицита электричества возникли перебои в работе заводов. Кроме того, Пекин усилил давление на бизнес. От этого особенно пострадали технологический сектор и частное образование. Также влияет ухудшение ситуации в секторе недвижимости, оно оказывает воздействие и на другие сектора экономики.

Один из крупнейших застройщиков Китая Evergrande находится на грани дефолта. Его общий долг составляет 305 миллиардов долларов. На ВВП влияет и активность потребителей, которую по-прежнему сдерживают коронавирусные ограничения.