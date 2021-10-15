Названа большая ошибка Китая

Бывший экономист Международного валютного фонда (МВФ) Рагурам Раджан назвал жесткие меры китайских властей в отношении большей части отраслей экономики — от технологического сектора до частного образования и рынка недвижимости — риском совершения большой ошибки, сообщает CNBC.

«Я очень беспокоюсь о Китае, потому что в некоторой степени они атакуют основу своего роста. В какой-то момент им придется отказаться от этого метода и перейти к новому», — сказал Раджан.

По его словам, самая большая область, которую Китай пытается реформировать, — это рынок жилья. Власти Китая приняли меры по сдерживанию роста цен на недвижимость, в том числе за счет сокращения финансирования застройщиков с крупной задолженностью. По мнению Раджана, такой шаг ненадежен в краткосрочной перспективе. Он отметил, что подобно китайскому девелоперу Evergrande, который пытается выплатить долг, чтобы избежать дефолта, другие застройщики могут столкнуться с аналогичными проблемами.

По словам Раджана, если цены на недвижимость упадут из-за правительственных мер, домовладельцы станут беднее, а местные власти потеряют доходы. Они, как отметил экономист, являются важным источником финансирования для локальных фирм.

От жесткой политики Пекина особенно пострадал технологический сектор и частное образование. Усиленный государственный контроль над крупными компаниями во многом связан с реализацией программы «общего процветания» — политики умеренного богатства для всех. Чтобы урегулировать образовавшееся неравенство в доходах, правительство заставит богатых китайцев и крупные компании платить больше налогов. Новые законопроекты замедлили рост ВВП Китая. Экономические проблемы, с которыми столкнулась страна, вынудили крупные банки снизить прогноз роста ВВП до 8,2 процента на 2021 год.

