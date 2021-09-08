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Китай решил добить целую отрасль

Министерство образования Китая запретило репетиторам вести занятия на дому или онлайн
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Фото: John Ruwitch / Reuters

Министерство образования Китая запретило частным репетиторам преподавать школьные предметы онлайн в мессенджерах или на стриминговых платформах. Власти подчеркнули, что занятия на дому или в отелях также под запретом. Днем ранее Пекин ударил по образовательным фирмам, пишет Reuters.

Китайское правительство борется как с отдельными репетиторами, так и с компаниями. Так, 7 августа власти обязали фирмы, предлагающие платные дополнительные занятия по общеобразовательным предметам, зарегистрироваться как некоммерческие организации до конца 2021 года. До изменения статуса компании по закону не могут взимать плату за ведение уроков, а также набирать новых учеников. .

Таким образом репрессии ударили по всей отрасли, оцениваемой ранее в 100 миллиардов долларов, при этом на долю дистанционного образования приходилось около 40 миллиардов долларов. Теперь всему сектору внешкольного коммерческого преподавания общеобразовательных предметов грозит исчезновение.

Давление на репетиторство в Китае оставило значительную часть населения без работы. Согласно отчету Zhaopin, в течение нескольких недель количество соискателей с опытом работы в сфере образования увеличилось на 10,4 процента, при этом более половины из них уже ушли с предыдущего места работы. Количество объявлений о поиске сотрудников, напротив, снизилось — в Пекине, к примеру, количество вакансий сократилось почти вдвое.

Кризис в образовательной сфере особенно отразился на молодых китайцах — репетиторство давало работу многим выпускникам. Теперь же в стране увеличилось количество безработных среди молодежи — уровень безработицы в возрастной группе от 16 до 24 лет в три раза превышает общий показатель. Потеря работы, как считают эксперты, вынудит молодых людей отложить деторождение.

Пекин называет повышение рождаемости главной целью борьбы с репетиторством. Власти рассчитывают, что, если избавить семьи от зачастую существенной дополнительной финансовой нагрузки за частные уроки для первого ребенка, то родители задумаются о рождении второго или даже третьего.

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