Китай ударил по доходам целой отрасли

Китайское правительство запретило компаниям, преподающим школьные предметы, набирать новых учащихся и взимать плату до тех пор, пока они не будут официально оформлены как некоммерческие. Как сообщает Bloomberg, ограничения министерства образования требуют от фирм завершить регистрацию до конца 2021 года.

Отрасль внешкольного образования, оцениваемая в 100 миллиардов долларов, пользовалась популярностью среди детей и их родителей, так как дополнительные занятия считались проверенным способом продвинуться вперед в учебе. Динамично развивающаяся индустрия порождала высокую конкуренцию на рынке и заставляла компании тратиться на маркетинг. Стоимость обучения неуклонно росла, а реклама, которой становилось все больше, играла на родительских чувствах, что и вызвало возмущение правительства. Власти посчитали, что индустрия чрезмерно обогащает предпринимателей и усугубляет социальное неравенство.

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Доходы целой отрасли попали под удар, потому что она мешала достичь основной цели лидера КНР Си Цзиньпина — решения демографических проблем и обеспечения общего процветания. С июля Пекин запретил организациям внешкольного образования получать доход за преподавание обязательной учебной программы. Правительство заявило, что власти должны устанавливать плату за такие занятия.

Агрессивные меры стали неожиданностью для предприятий некогда успешной отрасли. Акции таких компаний, как TAL Education Group, New Oriental Education & Technology Group и Gaotu Techedu за последние месяцы значительно упали в цене.

Финансовые эксперты, наблюдая за действиями властей Китая, делают прогнозы касательно того, какая сфера пострадает следующей. Исследователи из TS Lombard и Capital Economics пришли к выводу, что репрессии могут коснуться медицинских компаний. Здравоохранение — одна из наиболее крупных отраслей, наряду с недвижимостью и образованием. Эксперты предположили, что правительство может заняться регулированием цен на медицинские услуги и контролем за прибылью.