Энергетический кризис ударил по экономике Китая

Энергетический кризис в Китае ударил по экономике страны, поскольку нормирование электроэнергии сократило внутреннее производство, сообщает Reuters со ссылкой на опрос экономистов.

Рост объемов экспорта замедлился в сентябре — он увеличился на 21 процент по сравнению с 2020 годом, однако в августе он составлял 25,6 процента. Импорт также замедлился — по сравнению с прошлым годом он вырос на 20 процентов в сентябре, снизившись после 33,1 процента в августе. Положительное сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) сократилось.

Производственная активность в Китае снизилась в сентябре из-за ограничений на электроэнергию и повышения цен на сырье. «Нормирование электроэнергии в Китае, вероятно, продолжится в первом квартале 2022 года, поскольку экологическая политика сталкивается с нехваткой топлива и возобновляемых источников энергии», — сказал главный экономист по Китаю Barclays Цзян Чанг. Он добавил, что зимой приоритет в энергии будет отдаваться домохозяйствам, что отразится на производительности заводов.

Аналитики считают, что введение ограничений на использование электроэнергии может увеличить расходы китайских экспортеров, борющихся со снижением доходности из-за сбоев в цепочках поставок и роста затрат на рабочую силу.

Увеличивающаяся нехватка электроэнергии в Китае, вызванная переходом страны на чистую энергию, быстрорастущим промышленным спросом и высокими ценами на сырьевые товары, остановила производство на многих заводах. В их числе крупные мировые компании, такие как Apple и Tesla. Небольшие бизнесы, оказавшиеся в условиях длительного энергетического кризиса, вынуждены закрываться или использовать дизельные генераторы, которые стоят дороже, чем государственное электроснабжение. По данным исследования компании Mysteel, из-за дефицита электроэнергии в Китае в сентябре сократилось производство меди, алюминия и цинка, что вызвало рост цен на металлы.

