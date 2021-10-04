Китай пожертвует безопасностью шахтеров ради угля

Китайские регулирующие органы заявили, что ослабят меры по обеспечению безопасности в угольных шахтах и будут «разумнее» реагировать на несчастные случаи на фоне энергетического кризиса, пишет Bloomberg.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила на встрече с шахтерами, что аварии больше не будут приводить к остановке близлежащих шахт для проверки безопасности. Пекин решил пожертвовать безопасностью ради увеличения добычи топлива, которую намерен расширить «любой ценой» из-за нехватки электроэнергии в стране.

Китайская угольная промышленность считается одной из самых опасных в мире. Недавно КНР начала кампанию по улучшению условий труда на шахтах после двух масштабных аварий на производствах возле Чунцина, в результате которых погибли 39 рабочих. В 2020 году партия участила проверки, а в начале октября 2021 года ужесточила меры наказания за нарушения требований безопасности при добыче полезных ископаемых. Теперь провинившимся могут грозить большие штрафы и даже тюремное заключение.

Такие меры напугали производителей — компании не решались наращивать добычу, что привело к слабому росту предложения и резкому удорожанию угля. Годовой рост добычи угля на внутреннем рынке с марта по август 2021 года сократился на 1,5 процента при общем росте производства электроэнергии на 8,9 процента. Эти факторы ограничили объем выработки энергии на угольных электростанциях — их хранилища быстро пустели по мере приближения отопительного сезона. Некоторые станции закрылись на техническое обслуживание или отказались наращивать объемы генерации энергии, так как стали работать в убыток из-за роста цен на уголь.

Дефицит предложения возник в очень неблагоприятные времена, так как с начала 2021 года спрос на электроэнергию в мире рос рекордными темпами по мере восстановления экономик. Китаю не удалось избежать энергетического кризиса, и теперь он угрожает замедлить экономический рост страны и нарушить глобальные цепочки поставок. Дефицит энергии уже ударил по промышленным центрам на северо-востоке страны — в провинциях были вынуждены снизить подачу электричества из-за нехватки угля. Пострадали города Шэньян и Далянь, где проживает более 13 миллионов человек. Также проблемы испытывает город Цзилинь с населением в 25 миллионов человек, где располагаются заводы поставщиков компаний Apple и Tesla. В сети появились сообщения об отключении светофоров, лифтов в жилых домах, установок для покрытия мобильной связи 3G. Кроме того, начали закрываться целые фабрики. Некоторые магазины работают при свечах, а коммунальные службы сообщают, что водоснабжение оказалось на грани отключения.