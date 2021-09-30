Раскрыт уровень госдолга Китая

Экономисты из Goldman Sachs раскрыли уровень госдолга местных властей Китая. Как сообщает Bloomberg, обязательства достигли 8,2 триллиона долларов. Эта сумма равна половине ВВП Китая.

Отчет экспертов показывает, что общий долг органов местного самоуправления вырос с 16 триллионов юаней (2,47 триллиона долларов) в 2013 году до 53 триллионов юаней (8,2 триллиона долларов США) к концу 2020 года. Выпуск облигаций местными властями — это инструмент, с помощью которого страны могут занимать деньги, не отражая их в балансах, но финансовые рынки рассматривают такую задолженность как обязательство государства.

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По данным доклада, около 60 процентов заемных средств используются для выплат по облигациям, срок погашения которых наступает в 2020-2021 годах, а не для новых инвестиций в экономику. Лидером по заимствованиям стала провинция Цзянсу, долг которой составляет восемь триллионов юаней (1,23 триллиона долларов). Пекин, Сычуань и Ганьсу являются регионами с наибольшей долей заемных средств в местной экономике.

Основным доходом местных органов власти является продажа земли, спрос на которую упал из-за кризиса китайского застройщика China Evergrande. Снижение прибыли привело к дефициту в бюджетах. Экономисты посоветовали для поддержки экономики выпустить больше облигаций, а также призвали Китай проявить гибкость в финансовой помощи местным органам власти, которым сейчас не хватает средств.

Помимо увеличения объема обязательств, Китай сталкивается и с другими трудностями. Перебои в электроэнергии из-за «зеленой» политики председателя КНР Си Цзиньпина привели к сокращению производства в промышленных центрах. Негативно на бизнесе сказался и дефицит угля, из-за которого многие предприятия остались без электричества. Рост экономики также замедлился в результате новых вспышек коронавируса и распространения более заразного «дельта»-штамма.