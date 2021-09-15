Новая вспышка коронавируса ударила по Китаю

Рост экономики Китая замедлился в августе из-за новой вспышки «дельта»-штамма коронавируса и жестких мер китайского правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Пандемия ударила по розничным продажам, рост которых замедлился до 2,5 процента по сравнению с прошлым годом, что оказалось ниже ожиданий экономистов на семь процентов. Причиной стало сокращение расходов летом. Промышленное производство выросло на 5,3 процента по сравнению с ожиданиями в 5,8 процента.

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Инвестиции в строительство сократились на 3,2 процента за восемь месяцев, поскольку правительство ужесточило ограничения на приобретение собственности, чтобы сдержать рост цен на жилье и предотвратить спекуляции на рынке, сообщает Reuters. Темпы строительства замедлились, поэтому производство стали в стране достигло 17-месячного минимума в августе. Кроме того, из-за Китая снизился мировой спрос на железную руду.

«Рынки пока значительно недооценили масштабы замедления роста во втором полугодии», — сказал главный экономист по Китаю в Nomura Holdings в Гонконге Лу Тинг. Народный банк Китая (НБК) отказался принять меры для ускорения экономического роста. Денежно-кредитная политика страны останется прежней: Китай не будет вводить масштабные стимулы для помощи собственным рынкам. Вместо этого правительство нарастит целевые программы поддержки для малого бизнеса.

Как заявлял глава управления по денежно-кредитной политике НБК Сунь Гофэн, текущие экономические условия не требуют такого большого объема ликвидности, какой был необходим во время пика пандемии. Многие экономисты ожидают, что НБК снизит норму обязательных резервов в ближайшие месяцы, что уже делал в июле.