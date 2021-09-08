Китай отказался помогать собственной экономике

Народный банк Китая (аналог центрального банка) отказался принять меры для ускорения экономического роста. Вопреки ожиданиям, денежно-кредитная политика Китая останется прежней, страна не будет вводить масштабные стимулы для помощи собственным рынкам. О принятом решении сообщил замглавы Народного банка Китая (НБК) Пан Гуншэн, чьи слова приводит CNBC.

По мнению главы управления по денежно-кредитной политике центрального банка Сунь Гофэна, текущие экономические условия не требуют такого большого объема ликвидности, какой был необходим во время пика пандемии. Он также добавил, что у регулятора уже есть «достаточно инструментов», чтобы обеспечить рынки деньгами.

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«Комментарии Сунь говорят о том, что центральный банк не изменил своей осторожной позиции, несмотря на нелегкое экономическое положение», — рассказал старший экономист по развивающимся странам Азии в аналитическом центре AXA Investment Managers Яо Айдан.

Ключевая процентная ставка осталась на прежнем уровне в 3,85 процента. Центральный банк заявил, что на данный момент принято уже достаточно мер для реализации денежно-кредитной политики. Например, впервые с апреля 2020 года НБК снизил норматив обязательных резервов — сумму, которую банки должны держать на специальном счете центрального банка или в виде наличных средств у себя в хранилище. Также на прошлой неделе Государственный совет заявил, что в рамках ранее принятой программы помощи предпринимательству выделит финансовым учреждениям дополнительные 300 миллиардов юаней (46,5 миллиардов долларов) для кредитов малому и среднему бизнесу.

Данные по торговле Китая за август оказались выше ожиданий: экспорт вырос на 25,76 процента, а импорт — признак внутреннего спроса — на 33,1 процента по сравнению с предыдущим годом (https://lenta.ru/news/2021/09/07/sjurpraiz/). Другие экономические отчеты показывали замедление роста в последние месяцы, особенно в июле и августе, когда страна столкнулась с крупнейшей вспышкой коронавируса с начала 2020 года.