Экономика
 
Последние новости
Раскрыта настоящая причина встречи Путина с королем Иордании
Россияне назвали главную угрозу для детей в соцсетях
В Эстонии глава департамента здоровья уволился из-за испортившихся вакцин
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Умного голосования»
Останки Каддафи перезахоронят
Голикова назвала число полностью привитых от COVID-19 россиян
Названа главная угроза мировому здравоохранению
Никита Михалков обвинил сериалы в разрушении русской актерской школы
В России предложили Грузии выбрать «самые вкусные галстуки» для Саакашвили
В России вспомнили популярные школьные фразы
Новости партнеров
Прослушать новость

Китай раскрыл стратегию борьбы с бедностью

Консультант КПК по борьбе с бедностью Ли Ши рассказал об идее «общего процветания»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Peter / Reuters

Профессор экономики Ли Ши, консультант китайского правительства по борьбе с бедностью, раскрыл стратегию сокращения неравенства в стране в интервью агентству Bloomberg. По его словам, путь к «общему процветанию» заключается не только в повышении налогов для богатых, но и в финансировании сельских районов и необеспеченных групп населения.

Разрыв в доходах в Китае за последние пять лет увеличился из-за развития технологического и финансового секторов, в то время как система налогообложения никак не отреагировала на эти изменения, объяснил Ли Ши. Несколько лет в городах стремительно развивалась цифровая экономика, привлекая все больше высококвалифицированных работников, которые получали большую зарплату. Коронакризис также увеличил пропасть между богатыми и бедными — необеспеченные группы населения в деревнях больше пострадали от замедления роста доходов. В результате горожане сейчас зарабатывают примерно в 2,5 раза больше, чем сельские жители. Значительно выросло и неравенство внутри мегаполисов.

По словам Ли, всему виной несбалансированное развитие экономики. Предыдущая стратегия властей по улучшению условий жизни привела к высокой концентрации общественных услуг в городах в ущерб сельским районам. Эксперт заявил, что для сокращения неравенства необходимо повысить налоги для физических лиц, прежде всего на имущество и на наследство, а также увеличить госрасходы на коммунальные услуги в деревнях.

В действующем китайском законодательстве прямые налоги (на прибыль, имущество и доходы) составляют лишь треть от общего числа налогов. Ли считает, что большое количество косвенных налогов увеличивает разрыв в доходах населения и властям следует увеличить долю сборов, взимаемых с граждан напрямую. Однако экономист подчеркнул, что эти меры должны быть введены своевременно. Сейчас страна все еще восстанавливается после пандемии, и налог на недвижимость может нанести удар по этому сектору и повлиять на цены на жилье. Такую политику лучше всего начинать в период экономического подъема.

Кроме того, учитывая масштабный разрыв между благосостоянием горожан и сельских жителей, властям необходимо тратить больше на улучшение условий жизни в деревне. Этой цели могут посодействовать государственные пособия для людей с низкими доходами и поддержка малого бизнеса, который обеспечивает много рабочих мест и привлекает работников из других провинций, сказал Ли.

В августе правительство Китая инициировало кампанию по устранению неравенства в стране, взяв на себя обязательство развивать экономику и более эффективно перераспределять доходы. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в основе новой политики лежит идея «общего процветания» — умеренного благосостояния для всех. Помимо налогов для физлиц, власти пообещали ввести налоги на доходы крупных компаний. Эксперты считают, что новая риторика партии стоит за недавними репрессивными мерами в отношении активно растущего технологического сектора экономики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай заставит богатых платить
Китай провалил попытку уравнять богатых и бедных
Китайским компаниям перестали давать деньги
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
12:26Сегодня

На сервисах Яндекса пройдет недельный праздник «Незабудни»

10:53Сегодня

Билайн запустил акцию «Смотри что в голову придет»

20:39 3 сентября

Американские богачи нашли способ избежать налогов

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
19:38 3 сентября

Российский фондовый рынок побил исторический рекорд

19:03 3 сентября

Американский миллиардер призвал избавиться от долларов

18:58 3 сентября

Ситуация с газом в России и Европе оказалась непредсказуемой

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
18:43 3 сентября

Назван тормоз для развития экономики России

18:15 3 сентября

Крупнейший сервис такси перейдет под контроль Китая

17:51 3 сентября

В США начали расследование против Apple

Россия
Школьницу из Москвы запугали посланиями из фильмов ужасов
В Москве запустили такси для мусора
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Оценено предложение Шойгу построить новые промышленные центры в Сибири
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
На форуме «Россия — страна возможностей» в Крыму создадут 10 арт-объектов
Все материалы
Мир
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
На Украине резко упали запасы газа
Регионам купят тысячи школьных автобусов и скорых по инициативе «Единой России»
Иван Ургант показал символ успеха по версии А-Клуба
Зарубежные страны закупились российскими сладостями
Все материалы
Силовые структуры
Главного вора в законе Чечни заподозрили в растрате миллионов долларов из общака
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Появилось видео задержания ФСБ готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовящих теракты в Ингушетии исламистов
В российской колонии убили двоих заключенных.
Тюремные группировки устроили там массовую драку из-за погибшего авторитета
Полицейские задержали пытавшегося поджечь вход в здание суда россиянина
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Ивлеева раскрыла подробности нового шоу
Российский мультфильм набрал 100 миллиардов просмотров на YouTube
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
На картах Google обнаружили гигантскую просьбу о помощи в пустыне
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Парень обнаружил старое послание и позвал девушку на свидание спустя годы
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Переехавшая за границу россиянка поделилась самым большим разочарованием
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Клиент оставил официантке 73 тысячи рублей чаевых и оскорбил ее
Мужчина угостил коллегу чизбургером и разбогател на 72 миллиона рублей
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры
Все материалы
Все российские УАЗы станут электрическими
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Продажи новых автомобилей в России падают второй месяц подряд
Догонят и накажут: крутые полицейские автомобили
Суперседан из 60-х, купе-перехватчик и реактивный грузовик
Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
Лучшее автомобильное видео августа 2021
Паркур на КАМАЗе и подводный Range Rover: самые интересные ролики месяца
Mercedes-Benz G-Class перевели на электричество
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Деревья передают по наследству»
Как россияне сохраняют почти исчезнувший промысел — сбор меда диких пчел
В Кабардино-Балкарии нашли изделия эпохи эпипалеолита для шитья одежды
В заповеднике Кировской области засняли завтрак медведей
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии импортный янтарь
Все материалы