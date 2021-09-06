Китай раскрыл стратегию борьбы с бедностью

Профессор экономики Ли Ши, консультант китайского правительства по борьбе с бедностью, раскрыл стратегию сокращения неравенства в стране в интервью агентству Bloomberg. По его словам, путь к «общему процветанию» заключается не только в повышении налогов для богатых, но и в финансировании сельских районов и необеспеченных групп населения.

Разрыв в доходах в Китае за последние пять лет увеличился из-за развития технологического и финансового секторов, в то время как система налогообложения никак не отреагировала на эти изменения, объяснил Ли Ши. Несколько лет в городах стремительно развивалась цифровая экономика, привлекая все больше высококвалифицированных работников, которые получали большую зарплату. Коронакризис также увеличил пропасть между богатыми и бедными — необеспеченные группы населения в деревнях больше пострадали от замедления роста доходов. В результате горожане сейчас зарабатывают примерно в 2,5 раза больше, чем сельские жители. Значительно выросло и неравенство внутри мегаполисов.

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По словам Ли, всему виной несбалансированное развитие экономики. Предыдущая стратегия властей по улучшению условий жизни привела к высокой концентрации общественных услуг в городах в ущерб сельским районам. Эксперт заявил, что для сокращения неравенства необходимо повысить налоги для физических лиц, прежде всего на имущество и на наследство, а также увеличить госрасходы на коммунальные услуги в деревнях.

В действующем китайском законодательстве прямые налоги (на прибыль, имущество и доходы) составляют лишь треть от общего числа налогов. Ли считает, что большое количество косвенных налогов увеличивает разрыв в доходах населения и властям следует увеличить долю сборов, взимаемых с граждан напрямую. Однако экономист подчеркнул, что эти меры должны быть введены своевременно. Сейчас страна все еще восстанавливается после пандемии, и налог на недвижимость может нанести удар по этому сектору и повлиять на цены на жилье. Такую политику лучше всего начинать в период экономического подъема.

Кроме того, учитывая масштабный разрыв между благосостоянием горожан и сельских жителей, властям необходимо тратить больше на улучшение условий жизни в деревне. Этой цели могут посодействовать государственные пособия для людей с низкими доходами и поддержка малого бизнеса, который обеспечивает много рабочих мест и привлекает работников из других провинций, сказал Ли.

В августе правительство Китая инициировало кампанию по устранению неравенства в стране, взяв на себя обязательство развивать экономику и более эффективно перераспределять доходы. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в основе новой политики лежит идея «общего процветания» — умеренного благосостояния для всех. Помимо налогов для физлиц, власти пообещали ввести налоги на доходы крупных компаний. Эксперты считают, что новая риторика партии стоит за недавними репрессивными мерами в отношении активно растущего технологического сектора экономики.