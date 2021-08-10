Китайским компаниям перестали давать деньги

Холдинг SoftBank, принадлежащий одному из богатейших людей Японии Масаеси Сону, решил сократить инвестиции в китайские компании из-за усиления давления Пекина на них, пишет Financial Times.

Компания займет «выжидательную позицию» на один-два года и будет наблюдать за прояснением ситуации на китайском технологическом рынке. «Мы будем действовать осторожно, пока не поймем, как работают новые правила регулирования. Когда все прояснится, мы возобновим инвестиции», — заявил Сон.

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SoftBank сильно зависит от Китая: его доля в Alibaba Group составляет 39 процентов от стоимости всех активов, а инвестиционный портфель венчурного фонда Softbank Vision Fund состоит на 23 процента из акций китайских стартапов. С апреля компания направила в Китай лишь 11 процентов новых инвестиций. Сон занимает третье место в списке богатейших японцев. По данным Bloomberg, его состояние насчитывает 25,5 миллиарда долларов.

В последнее время Китай усилил надзор за собственными IT-гигантами и целыми отраслями экономики. Одной из последних Пекин атаковал сферу онлайн-репетиторства. Компаниям запретили нанимать на работу иностранцев, привлекать иностранное финансирование и размещать ценные бумаги на зарубежных биржах. Вне закона оказались все частные занятия в интернете для детей младше шести лет. Отрасль, создававшая рабочие места для выпускников высших учебных заведений, оказалась разгромлена. Эксперты считают, что председатель КНР Си Цзиньпинь устроил репрессии, чтобы повысить свой рейтинг в глазах простых людей и чувствовать себя увереннее на фоне продолжающихся разногласий с США.