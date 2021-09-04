Китайские компании заставят заплатить миллиарды ради «общего процветания»

Крупные технологические компании прислушиваются к призывам главы КНР Си Цзиньпина к «разумной корректировке чрезмерных доходов» и поощрению богатых граждан «отдавать долг обществу». Крупнейшие компании фактически заставляют совершать многомиллиардные пожертвования и инвестиции в разные секторы экономики. Об этом сообщает CNBC.

Гигант электронной коммерции Alibaba инвестирует 100 миллиардов юаней (15,5 миллиардов долларов) в течение следующих нескольких лет в идеи «общего процветания». Деньги пойдут на 10 инициатив, включая технологические инновации, экономическое развитие, создание качественных рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения. «Alibaba является бенефициаром значительного социально-экономического прогресса Китая последних 22 лет. Мы убеждены в том, что если и общество, и экономика преуспевают, то у Alibaba все будет хорошо», — сказал генеральный директор компании Даниэль Чжан.

Другие китайские техногиганты также пообещали выделить суммы денег на реализацию плана правительства. В августе компания видеоигр Tencent заявила, что заплатит 100 миллиардов юаней (15,5 миллиардов долларов) для поддержки социальных инициатив. Средства пойдут на восстановление сельских районов и увеличение доходов бедных. Tencent заявила, что ее действия являются ответом на «национальную стратегию». Основатели Pinduoduo, Meituan и Xiaomi также пожертвовали миллиарды долларов на социальные нужды.

Идея «общего процветания» заставила китайских техногигантов терять деньги. Компании уже расплатились за новые законы Пекина, касающиеся антимонопольных правил, безопасности и защиты данных. В результате государственных проверок и критики пострадали многие китайские компании. Среди жертв антимонопольного законодательства — Alibaba, оштрафованная на рекордные 2,8 миллиарда долларов, и сервис доставки еды Meituan, получивший штраф в один миллиард долларов.

После того, как китайские СМИ раскритиковали игры, сравнив их с опиумом, Tencent лишился почти 60 миллиардов рыночной капитализации. Расследование кибербезопасности власти открыли в отношении самого популярного агрегатора такси Didi через несколько дней после его IPO в США. Компания отозвала акции с Нью-Йоркской биржи (NYSE), надеясь успокоить официальный Пекин, недовольный самим фактом сотрудничества Didi с Западом. Под репрессии попали репетиторы, услуги которых Си назвал «общественной проблемой», и сектор онлайн-образования. Компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok и другими популярными сервисами, сократила несколько сотен сотрудников, занятых в сфере онлайн-обучения.