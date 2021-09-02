Жертва китайских властей выделит миллиарды долларов на поддержку Пекина

Китайский интернет-гигант Alibaba, ставший одной из жертв атаки Пекина на компании страны, выделит сто миллиардов юаней (15 миллиардов долларов) на поддержку государственной «политики всеобщего благосостояния», сообщает South China Morning Post.

Alibaba планирует направить средства до 2025 года. 15 миллиардов долларов — исторически рекордный для частного бизнеса вклад в сокращение неравенства. На фоне решения компании передать деньги на продвижение проекта стоимость акций Alibaba на Гонконгской бирже выросла на 3,51 процента.

Выделенные Alibaba 15 миллиардов долларов будут использоваться для поощрения инвестиций в китайские технологии, поддержки малого бизнеса, содействия развитию сельских районов, помощи малому бизнесу за рубежом и повышения благосостояния работников сферы обслуживания.

Вклад Alibaba будет включать также фонд с 20 миллиардами юаней, предназначенный для того, чтобы помочь провинции Чжэцзян стать образцом всеобщего процветания. Этот шаг последовал за призывом Си Цзиньпина к крупным компаниям «отдавать должное обществу» и не только наращивать прибыль, но и заботиться об общественном благосостоянии страны. Основатель Alibaba, Джек Ма — один из самых богатых предпринимателей Китая.

Конфликт между Alibaba и властями страны начался в 2020 году после того, как ее основатель Джек Ма раскритиковал политику в сфере цифровых технологий. Тогда власти заблокировали IPO (первичное публичное размещение акций) его дочерней организации Ant Group и назначили компании огромный штраф. Теперь дополнительно усложнить работу гиганта могут и новые инициативы властей по ужесточению урегулирования.