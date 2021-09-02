Экономика
 
Последние новости
Спецназ «Талибана» со знаменосцем зачистил аэропорт Кабула
Российские волейболисты проиграли в стартовом матче чемпионата Европы
Международные резервы России выросли до исторического максимума
На Украине ввели санкции против ряда СМИ
Передвигающаяся по суше хищная рыба из России вторглась в американский штат
Владелец Mercedes проехал по тротуару в Москве и попал на видео 
Названы районы Москвы с самой подешевевшей арендой жилья
Объявлено о прекращении поддержки еще одной Windows
Один из богатейших людей совершил редкую ошибку
Новости партнеров
Прослушать новость

Жертва китайских властей выделит миллиарды долларов на поддержку Пекина

Alibaba направит 100 миллиардов юаней на поддержку государственной политики
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Peter / Reuters

Китайский интернет-гигант Alibaba, ставший одной из жертв атаки Пекина на компании страны, выделит сто миллиардов юаней (15 миллиардов долларов) на поддержку государственной «политики всеобщего благосостояния», сообщает South China Morning Post.

Alibaba планирует направить средства до 2025 года. 15 миллиардов долларов — исторически рекордный для частного бизнеса вклад в сокращение неравенства. На фоне решения компании передать деньги на продвижение проекта стоимость акций Alibaba на Гонконгской бирже выросла на 3,51 процента.

Выделенные Alibaba 15 миллиардов долларов будут использоваться для поощрения инвестиций в китайские технологии, поддержки малого бизнеса, содействия развитию сельских районов, помощи малому бизнесу за рубежом и повышения благосостояния работников сферы обслуживания.

Alibaba от TradingView

Вклад Alibaba будет включать также фонд с 20 миллиардами юаней, предназначенный для того, чтобы помочь провинции Чжэцзян стать образцом всеобщего процветания. Этот шаг последовал за призывом Си Цзиньпина к крупным компаниям «отдавать должное обществу» и не только наращивать прибыль, но и заботиться об общественном благосостоянии страны. Основатель Alibaba, Джек Ма — один из самых богатых предпринимателей Китая.

Конфликт между Alibaba и властями страны начался в 2020 году после того, как ее основатель Джек Ма раскритиковал политику в сфере цифровых технологий. Тогда власти заблокировали IPO (первичное публичное размещение акций) его дочерней организации Ant Group и назначили компании огромный штраф. Теперь дополнительно усложнить работу гиганта могут и новые инициативы властей по ужесточению урегулирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай задумал нанести еще один удар по интернет-гигантам
Китай заставит богатых платить
Крупнейший в истории выход на биржу провалился
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
02:35Сегодня

В Германии возмутились «абсурдным требованием» к «Северному потоку-2»

02:31Сегодня

Турецкая экономика рекордно выросла

01:46Сегодня

ФАС накажет производителей за «двойное качество»

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
01:30Сегодня

Китайские компании избежали проблем из-за борьбы с видеоиграми

01:21Сегодня

Российским пенсионерам напомнили о получении единовременной выплаты

00:31Сегодня

«Зеленый» конкурент Adidas и Nike решил выйти на биржу

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
00:28Сегодня

Natura Siberica вынужденно прекратила работу и остановила производство

23:16 1 сентября

Украина и США представили общее заявление против «Северного потока-2»

21:55 1 сентября

Natura Siberica прекратила работу 80 магазинов и производства

Россия
Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Россиян возмутил заасфальтированный люк в Москве
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Путин прибыл на площадку ВЭФ
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Один из богатейших людей совершил редкую ошибку
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Сбер поделился полученным в ходе пандемии опытом
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Европе предсказали волну банкротств
США помогли России заработать миллиарды долларов
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома
Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Раскрыт запас хода водородного Aurus Senat
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Производство Tesla Roadster снова отложили
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
Стало известно, когда Genesis откажется от обычных двигателей
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Названы самые красивые старинные города России
Россиянам предложили туристический железнодорожный маршрут по Приволжью
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Татарстане построили первый дом на альтернативных источниках энергии
Все материалы