Китай провалил попытку уравнять богатых и бедных

В Китае резко выросли цены на услуги репетиторов после принятия запретительных и ограничительных мер, пишет Bloomberg. Власти страны провалили попытку уравнять богатых и бедных — обеспеченные родители по-прежнему смогут позволить детям индивидуальные занятия, а люди с низким уровнем дохода станут реже оплачивать частные уроки.

Власти запретили частные занятия в школах, а также уроки по выходным, упразднили онлайн-репетиторство и отобрали у коммерческих компаний право оказывать такие услуги, что привело к повышенному спросу на учителей, работающих дома. В Шанхае часовая ставка на услуги некоторых репетиторов выросла до трех тысяч юаней (463 доллара), рассказала изданию мать одного школьника.

Пекинский учитель Джек Ванг сообщил журналистам, что получает 500 юаней (77 долларов) за часовой урок у себя дома, а за месяц — семь тысяч юаней (1,1 тысячи долларов). Заработок сопоставим с оплатой труда преподавателей в государственных школах. Он считает, что будущее — за внеклассными занятиями. Не исключено, что ужесточение законодательства продолжится и ограничения затронут самозанятых репетиторов. Отмечается, что в середине августа Пекинская муниципальная комиссия оштрафовала шесть образовательных заведений и одно частное лицо за незаконную учебную деятельность.

Технический специалист из Шанхая Хьюго Го выразил уверенность в том, что новые правила увеличат расходы на любое внешкольное обучение, потому что спрос слишком большой. Он рассказал, что одна семья из его района потратила летом на частные уроки около 120 тысяч юаней (18,5 тысячи долларов). С Го согласна мать школьника Хуанг: по ее словам, при действующей системе зачисления в высшие учебные заведения без репетиторов не обойтись. «Пока существуют вступительные экзамены, потребность в частных занятиях никуда не денется», — уверена она.

Ужесточения в сфере онлайн-образования затронули многие китайские компании — из-за снижения стоимости акций они потеряли десятки миллиардов долларов. Компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok и другими популярными сервисами, сократила несколько сотен сотрудников, занятых в сфере онлайн-обучения. Часть образовательных приложений пришлось закрыть, а остальные перепрофилировать.