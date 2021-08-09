Школьники из Китая лишили британцев доступа к образованию

Желание богатых жителей Китая отправить своих детей учиться в частные английские школы изменило рынок образовательных услуг Великобритании. Представители британского среднего класса больше не могут обеспечить своих детей престижным образованием. Об этом сообщает Daily Mail.

Масштабный набор учеников из богатых китайских семей позволил частным школам увеличить плату за обучение до неприемлемого для большинства британцев уровня. По сравнению с 2019 годом цена за обучение возросла более чем на 5 процентов, причем иностранцы платят в два раза больше, нежели граждане страны. Образовательные учреждения Великобритании дополнительно заинтересованы в учениках-иностранцах, поскольку многие колледжи предлагают пройти платные подготовительные курсы, позволяющие заработать на школьниках из Китая дополнительные деньги.

Материалы по теме «На волоске от срыва» Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики Второй не лишний К чему приведет отмена правила «одна семья — один ребенок» в Китае

Британцы также обеспокоены коррупционной составляющей потока учеников из Китая. Создана целая система, когда колледжи платят фирмам-посредникам из Китая процент за каждого подобранного ученика. Порой плата за одного выходца из богатой семьи достигает 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей).

Британская Служба приема в университеты и колледжи (UCAS) опасается, что из-за большого количества китайских школьников в будущем серьезно обострится конкуренция за места в британских вузах. В 2021 году в британские университеты поступило 28 490 граждан Китая. Ожидается, что к 2025 году количество китайских студентов, обучающихся в Великобритании, превысит число студентов из стран ЕС.

В Китае индустрия внешкольного образования учеников давно привлекла внимание властей. Отныне в ряде провинций страны нелегальное репетиторство приравнено к мелким уголовным преступлениям. Причиной для столь жестких мер китайского правительства послужила недобросовестность некоторых учителей, намеренно принуждающих школьников к частным урокам. Также власти страны надеются, что уменьшение расходов китайских семей на образование благоприятно скажется на демографических показателях страны.