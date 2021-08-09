Китайские шпионы проникли в Британию под видом беженцев из Гонконга

В Великобритании раскрыли схему проникновения китайских шпионов на территорию страны. Об этом сообщает

The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Разведчики пользуются особой программой переселения, разработанной для беженцев из Гонконга. Китайские агенты подают заявление на получение специальной британской визы под предлогом поиска убежища от тоталитарного государства. Такую визу могут получить только гонконгцы, у которых есть паспорт британского гражданина за рубежом (British Overseas National passport, BNO) и их ближайшие родственники. На данный момент паспорта есть у 350 тысяч жителей Гонконга, и еще 2,6 миллиона могут претендовать на их получение.

Согласно источникам, правительству пришлось ввести более тщательный контроль за выдачей виз, так как уже есть сведения о «спящих» агентах. «При подаче заявлений на получение визы проводится строгая проверка биографических данных», — сообщили в правительстве.

В 2019 году в Гонконге вспыхнули протесты из-за планов принять закон об экстрадиции. Законопроект должен был позволить властям КНР забирать и судить на своей территории преступников. Критики документа утверждают, что проект разработали, чтобы экстрадировать обвиняемых в политических преступлениях и судить их по законам материкового Китая.

Спустя год после подавления протестов, в июне 2020-го, власти Китая приняли закон о национальной безопасности. Он ограничил автономию региона и разрешил экстрадицию наиболее опасных, по мнению Пекина, преступников. Это стало причиной для новых волнений среди жителей специального административного района (САР).

Западные страны обвинили Китай в нарушении прав человека и автономии Гонконга. Правительство Великобритании в 2020 году заявило, что в случае принятия закона о национальной безопасности изменит иммиграционное законодательство и примет в страну около трех миллионов гонконгцев с BNO паспортом. С 31 января 2021 года все граждане Гонконга, обладающие таким документом, а также их родственники, могут приехать в Британию и остаться там жить, работать и учиться.