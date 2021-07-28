Миллиардера-свиновода посадили на 18 лет за «провоцирование неприятностей»

Суд города Гаобейдянь провинции Хэбэй, расположенной недалеко от Пекина, приговорил китайского сельскохозяйственного магната Сунь Даву, разбогатевшего на промышленном свиноводстве, к 18 годам лишения свободы за «провоцирование неприятностей». Об этом сообщает издание The Guardian.

Бизнесмена арестовали 11 ноября 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками. Приговор был вынесен после нескольких недель тайных слушаний. Суд постановил, что бизнесмен виновен в организации толпы для нападения на государственные органы, препятствовании государственному управлению, разжигании ссор и провоцировании неприятностей, и посадил его в тюрьму на 18 лет.

Такие формулировки часто используются в уголовных делах во время политического преследования правозащитников и диссидентов в Китае, отмечает The Guardian. Группы китайских правозащитников отмечают, что преследование действительно может быть местью за давнюю дружбу миллиардера с китайскими диссидентами. Такие связи оборачиваются уголовным преследованием из-за жесткой политики Китая, направленной на борьбу с оппозицией.

Сунь Даву — основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Его многомиллиардный бизнес обеспечил работой девять тысяч человек. Бизнесмен построил для своих сотрудников отдельный город, где отразил свое видение справедливого сельского общества: в нем жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.

Ранее Верховный суд Гонконга вынес первый приговор за нарушение закона о национальной безопасности. Осужденным стал 24-летний Тонг Ин-Кит, бывший работник ресторана, которого признали виновным в терроризме и подстрекательстве к сепаратизму. За указанные преступления ему может грозить пожизненное заключение.

В 2020 году в ответ на массовые протесты против закона об экстрадиции гонконгцев на территорию Китая в Гонконге приняли закон о нацбезопасности. Это стало причиной для новых волнений среди жителей специального административного района. В свою очередь, западные страны обвинили Китай в нарушении прав человека и автономии Гонконга.