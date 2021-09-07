Экономика Китая показала неожиданный рост

Китаю удалось сильно увеличить объемы экспорта в августе, что стало неожиданностью для экономики страны и позволило значительно облегчить восстановление от последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По данным китайской таможни, объемы экспорта в августе выросли на 25,6 процента по сравнению с августом прошлого года, превзойдя июльский показатель в 19,3 процента. Такой рост стал сюрпризом для аналитиков, прогнозировавших увеличение экспорта лишь на 17,1 процента. Данные указали на устойчивость промышленного сектора страны. Эксперт из Oxford Economics Луис Куиджс считает, что восстановление мировой экономики продолжит поддерживать высокий уровень экспорта Китая до конца 2021 и в 2022 году.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

В конце августа розничные продавцы из стран с развитой экономикой повысили спрос на все виды товаров китайских производителей. В преддверии рождественских праздников ретейлеры стремятся заполнить склады, закупившись впрок, считает помощник экономиста Capital Economics Шеан Юэ. Кроме того, росту экспорта поспособствовало открытие терминала Мейшан во втором по загруженности порту Китая. Возврат порта Нинбо-Чжоушань к нормальной работе спас мировую торговлю от дефицита товаров. Нехватка товарных контейнеров для отправки грузов и сбои в поставках стали причиной скопления большого количество готовой продукции на китайских заводах. Поэтому в ближайшие месяцы объемы китайского экспорта увеличатся, считает основатель Heji Trade & Credit Research Center Мэн Сянглонг.

В августе положительное сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) Китая составило 58,34 миллиарда долларов, что превзошло прогнозы аналитиков больше, чем на семь миллиардов долларов.

Более того, китайские власти намерены создать дополнительные стимулы для наращивания экономики с помощью сокращения требований к формированию резервов, которые банки должны держать в конце 2021 года. Ожидается, что центральный банк пойдет на этот шаг даже после июльского сокращения резервов на 1 триллион юаней (154,69 миллиарда долларов) для долгосрочной ликвидности в экономике.