В Китае увидели угрозу мировой торговле и нового скачка цен

Задержки из-за перегруженности портов на юге Китая, вызванные новыми вспышками коронавируса, могут нарушить глобальные цепочки поставок. Это несет угрозу мировой торговле и, по всей видимости, приведет к скачку цен, пишет Bloomberg.

Задержки уже привели к подорожанию перевозок в Китае из-за нехватки контейнеров и повышенного экспортного спроса, отметил вице-президент по маркетингу компании Project44 Джош Бразил. Высокие транспортные расходы — это лишь один из факторов, который может способствовать надвигающейся угрозе глобальной инфляции, считает он.

Ранее эксперты оценили потери мировой экономики от перебоев в цепочках поставок. По расчетам аналитиков Euler Hermes, в 2021 году потери могут обойтись в сотни миллиардов долларов.

С начала года уже наблюдаются перебои в цепочках поставок товаров, например, из-за нехватки контейнеров и дефицита полупроводников. Все это может привести к сокращению реального прироста мировой торговли на 1,4 процентных пункта, что составляет примерно 230 миллиардов долларов.