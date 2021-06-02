Назван способ удвоить мировую экономику

Ослабление глобальных ограничений на миграцию может удвоить мировую экономику. Такой способ назван в исследовании аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Около трех процентов населения мира (около 200 миллионов человек) трудоспособного возраста проживают не в тех странах, где родились. При этом число людей, которые хотели бы переехать ради работы за границей, — от 750 миллионов до 2,5 миллиарда человек. Это около 50 процентов от всех людей трудоспособного возраста.

Доля международной торговли в мировом ВВП выросла примерно на 20 процентов — до 53 триллионов долларов (60 процентов мирового ВВП). При этом процент мигрантов от общей численности населения за тот же период вырос только на 0,7 процента, отмечается в отчете. Снятие барьеров для трудовой миграции, в зависимости от масштаба изменений, может создать положительный экономический эффект от 15 до 95 триллионов долларов ежегодно, считают аналитики.

За последнее десятилетие всего пять стран привлекли более 50 процентов всех квалифицированных мигрантов: США, Великобритания, Германия, Канада и Австралия. При этом около 25 стран имеют избыток квалифицированных кадров, а страны испытывают их дефицит. В России сохраняется положительный баланс притока от оттока мигрантов, при котором первый несколько выше.

Мешают трудовой миграции боязнь «утечки мозгов», а также страх потери рабочих мест и снижения заработных плат. Авторы исследования считают, что эти опасения в большинстве своем не имеют под собой реальной основы.