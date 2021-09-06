Подсчитаны потери Австралии от торговой войны с Китаем

Напряжение в отношениях с Пекином привело к падению австралийского экспорта. Как подсчитал CNN, в первой половине 2021 года Канберра потеряла на торговле с Китаем 4 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Торговая война между Пекином и Канберрой началась осенью 2020 года из-за слов премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о COVID-19 — политически чувствительной теме для Китая. Политик призвал собрать международную комиссию и расследовать происхождение вируса. После его комментария некоторые австралийские товары, включая ячмень, говядину и уголь, начали сталкиваться с препятствиями при поставках в Китай. Пекин повысил тарифы на австралийское вино до 218 процентов, а затем также увеличил пошлины для ячменя — до 80 процентов.

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Китай является крупнейшим партнером Австралии с точки зрения экспорта. Согласно подсчетам, торговля между странами в 2019-2020 финансовом году составила более чем 185 миллиардов долларов. Эта сумма в три раза превышает объем торговли со вторым по величине партнером — Японией.

Казначей Австралии Джош Фриденберг заявил, что экономика страны продемонстрировала «удивительную жизнеспособность». «Я не принижаю эффекта от действий Китая. Они и в самом деле нанесли ущерб некоторым индустриям и регионам, особенно в отдельных случаях. Тем не менее общее влияние на нашу экономику, согласно данным, было относительно скромным, — рассказал Фриденберг. — Возможно, для многих из вас это удивительно».

По словам казначея, убыток от мер Пекина был компенсирован увеличением торговли на 3,27 миллиарда долларов с остальным миром. Например, экспорт угля в Китай упал на 33 миллиона тонн, однако поставки в другие страны выросли на 30,8 миллиона тонн. Производители ячменя переориентировались на рынок Саудовской Аравии, а виноделы — на потребителей из Гонконга.

Фриденберг отметил, что он все еще надеется на «конструктивные отношения» с Китаем, выгодные для обеих сторон, однако австралийским компаниям следует учитывать риски при торговле с Пекином. По мнению казначея, предприятия должны диверсифицировать свои рынки и не полагаться исключительно на Китай.