Названы экономики с наибольшими потерями от пандемии

В категорию наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран попали Шри-Ланка, Суринам, Лаос, Индия, Тунис и Перу. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Moody’s.
Некоторые государства могут избежать серьезных экономических потерь, их реальный ВВП к 2023 году будет немного ниже или даже выше допандемических прогнозов, считают эксперты. В их числе названы США, большинство стран Западной Европы, а также Китай, Южная Корея и Сингапур.
Россия вместе с Мексикой, Бразилией и Австралией попала в число стран с умеренными потерями от пандемии (разница от 2 до 8 процентов по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП). Пандемия приведет к сокращению уровня доходов, углубит неравенство и усугубит бедность, сказано в докладе. В целом аналитики прогнозирует, что мировой экономический рост в этом году составит 5,7 процента.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП страны с 3,3 до 3,7 процента на 2021 год. Это произошло из-за увеличения добычи нефти и восстановления потребления, отметили западные эксперты. Агентство также сохранило прогноз роста ВВП России в 2022 году на уровне 2,7 процента и на 2 процента — в 2023 году.