Торговая война усилит энергетический кризис в Китае

На фоне энергетического кризиса Китаю необходимо увеличить поставки угля, чтобы избежать экономического спада в третьем квартале, но торговая война с Австралией может стать препятствием на пути к этой цели, сообщает CNBC со ссылкой на японский инвестиционный банк Mizuho.

Вторая по величине экономика мира столкнулась с нехваткой электроэнергии, большую часть которой вырабатывает за счет сжигания угля — в августе его запасы на основных электростанциях достигли 10-летнего минимума. Как изложил председатель КНР Си Цзиньпин, дефицит электроэнергии произошел из-за ряда факторов: экстремальных погодных условий, растущего спроса на китайский экспорт и усилий страны по сокращению выбросов углерода.

Глава отдела экономики Mizuho Вишну Варатхан заявил, что Китай может восполнить нехватку угля и предотвратить замедление роста экономики, но геополитическая напряженность в отношениях с Австралией — главным поставщиком — может стать препятствием.

В конце 2020 года Китай перестал покупать уголь у своего крупнейшего экспортера из-за продолжающейся торговой войны между странами. В результате Китай был вынужден обратиться к Индонезии, Монголии, России и другим странам, чтобы попытаться восполнить нехватку угля. В 2020 году сообщалось, что индонезийские угледобывающие компании заключили с Китаем сделку на поставку на 1,5 миллиарда долларов.

По словам старшего экономиста по Азии в Commonwealth Bank of Australia Кевина Се, дефицит электроэнергии в Китае может привести к росту цен на многие экспортные товары. На этом фоне индекс потребительских цен в странах с развитой экономикой может увеличиться. Нехватка электроэнергии в Китае приведет к замедлению экономического роста, который и без того усугубился проблемами в секторе жилищного строительства. «Энергоемкие отрасли больше всего пострадают от нормирования электроэнергии. Совокупная доля промышленного сектора в пострадавших провинциях с нормированием электроэнергии составляет около 14 процентов китайского ВВП», — добавил экономист.

Пока неизвестно, возобновит ли Китай импорт австралийского угля на фоне продолжающейся торговой войны между Пекином и Канберрой. Напряжение отношений началось осенью 2020 года (https://lenta.ru/news/2020/11/03/chi_aus/) из-за слов премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о COVID-19 — политически чувствительной теме для Китая. Политик призвал расследовать происхождение вируса. После комментария некоторые австралийские товары, включая ячмень, говядину и уголь, начали сталкиваться с препятствиями при поставках в Китай. Пекин повысил тарифы на австралийское вино до 218 процентов, а затем также увеличил пошлины для ячменя — до 80 процентов.