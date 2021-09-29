Китайский застройщик попытается избежать дефолта

В попытках избежать дефолта по своим долгам, китайский застройщик China Evergrande, испытывающий нехватку денежных средств, продаст акции Shengjing Bank на сумму 9,9 миллиарда юаней (около 1,546 миллиарда долларов) для получения ликвидности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В рамках соглашения будет продано 1,75 миллиарда акций по цене 5,7 юаня (0,88 доллара) за штуку. Продаваемая Evergrande часть акций составит 19,93 процента выпущенного акционерного капитала Shengjing Bank. После покупки акций доля Shenyang Shengjing в банке увеличится до 20,79 процента, что сделает компанию его крупнейшим акционером. При этом доля Evergrande снизится с 34,5 до 14,75 процента.

Как заявил глава Evergrande Хуэй Ка Ян, проблема ликвидности Evergrande существенно повлияла на Shengjing Bank. Продажа акций государственной компании поможет стабилизировать деятельность банка, в то же время застройщику удастся увеличить и сохранить стоимость оставшейся доли в Shengjing Bank.

В первой половине 2020 года долг застройщика перед банком составлял семь миллиардов юаней. С такой суммой обязательств банк был третьим по величине офшорным кредитором девелопера, согласно данным брокерской компании CCB International. Shengjing Bank, как один из основных кредиторов Evergrande потребовал, чтобы чистая выручка от продажи была использована для погашения долга перед ним. Требование предполагает, что Evergrande не сможет использовать средства для других целей.

Застройщик уже пропустил срок выплаты процентов по долларовым облигациям в сентябре. Очередной срок выплаты процентов на сумму 47,5 миллионов долларов ожидается 29 сентября. Общий долг девелопера составляет 302 миллиарда долларов.

Акции Evergrande выросли 29 сентября на 16,1 процента. Ожидается, что ситуация с крупнейшим китайским девелопером Evergrande повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая. Инвесторы насторожены из-за того, что в случае дефолта пострадает сектор недвижимости Китая, банки и экономика в целом. Народный банк Китая (НБК) пообещал защитить покупателей жилья вливанием большего количества денег в банковскую систему. НБК поставит в приоритет мелких инвесторов сектора недвижимости перед иностранными держателями акций, которые столкнулись с рисками из-за угрозы краха Evergrande.

