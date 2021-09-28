Китай защитит покупателей жилья от краха застройщика

Народный банк Китая (НБК) пообещал защитить покупателей жилья вливанием большего количества денег в банковскую систему на фоне риска дефолта крупного застройщика Evergrande, сообщает Reuters.

После заседания Комитета по денежно-кредитной политике в третьем квартале НБК опубликовал заявление, в котором вопросы сектора жилищного строительства совпадали с предыдущими комментариями руководства Evergrande, хотя банк напрямую не упомянул застройщика. Так, девелопер и НБК ставят в приоритет мелких инвесторов сектора недвижимости перед иностранными держателями акций, которые столкнулись с рисками из-за угрозы краха Evergrande.

Управляющий стратегией T. Rowe Price по азиатским кредитным облигациям Шелдон Чан заявил, что поставщики, которым должен Evergrande, а также держатели облигаций, номинированных в юанях, будут иметь приоритет над держателями долларовых облигаций. «Мы ожидаем, что любое воздействие на банковскую систему будет управляемым, и что правительство вместо этого сосредоточит внимание на социальных последствиях незавершенного строительства», — сказал Чан.

Evergrande с долгом 302 миллиарда долларов стал самым закредитованным застройщиком в мире. Девелопер уже пропустил выплату процентов по облигациям. Ожидается еще одна выплата процентов в размере 47,5 миллиона долларов 30 сентября. Поскольку на сектор недвижимости вместе со смежными отраслями, такими как строительство, приходится более четверти ВВП Китая, ожидается, что крах такого крупного игрока, как Evergrande, будет иметь катастрофические последствия для мирового рынка и финансовой системы Китая.

Акции Evergrande выросли на 8,05 процента до 2,55 гонконгских долларов (0,33 доллара). Их держат около 70 тысяч человек. Evergrande обещал защищать законные права потребителей в случае дефолта.