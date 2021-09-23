Противника Китая предупредили о новом торговом оружии Пекина

Перспективы снижения спроса на сталь из-за возможного дефолта крупнейшего китайского застройщика Evergrande могут дать Пекину новое оружие в противостоянии с Австралией, предупредили специалисты Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Экономика страны, ведущей торговую войну с Китаем, сильно зависит от экспорта железной руды, отмечает The Guardian.

В 2020 году производители железной руды в Австралии заработали 150 миллиардов долларов на экспорте, около 80 процентов этой суммы пришлось на Китай. Падение цены на железную руду на один доллар США приведет к сокращению поступлений в бюджет на сумму в 130 миллионов долларов. Таким образом, снижение среднегодовой цены в 214 долларов за тонну до уровня ниже 100 долларов обойдется в миллиарды долларов в виде налоговых поступлений.

Аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар находит, что снижение цен на недвижимость в Китае из-за потенциального дефолта Evergrande сдержит строительство и спрос на сталь — и, следовательно, на железную руду — до конца 2021 года. ASPI отметил долгосрочные последствия возможного дефолта для китайского рынка недвижимости, который является крупнейшим потребителем железной руды. «Хотя вмешательство правительства по-прежнему не исключено, спрос на сталь со стороны сектора недвижимости Китая, вероятно, снизится», — заявил Дхар. По его словам, дефолт Evergrande грозит стать наихудшим сценарием для спроса на сталь.

Девелопер Evergrande является вторым по величине в Китае. Долги застройщика составляют 302 миллиарда долларов. На рынок недвижимости приходится не менее 16 процентов китайской экономики, а по некоторым оценкам — 25 процентов. По этой причине крах крупного игрока может иметь катастрофические последствия.

Торговая война между Китаем и Австралией началась осенью 2020 года из-за слов премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о COVID-19 — политически чувствительной теме для Китая. Политик призвал расследовать происхождение вируса. После комментария некоторые австралийские товары, включая ячмень, говядину и уголь, начали сталкиваться с препятствиями при поставках в Китай. Пекин повысил тарифы на австралийское вино до 218 процентов, а затем также увеличил пошлины для ячменя — до 80 процентов. Китай является крупнейшим партнером Австралии с точки зрения экспорта. Согласно подсчетам, торговый оборот между странами в 2019-2020 финансовом году составил более чем 185 миллиардов долларов.