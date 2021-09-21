Кризис крупнейшего застройщика ударил по азиатскому рынку

Азиатский фондовый рынок оказался под ударом из-за долгов крупнейшего китайского застройщика China Evergrande и на фоне кризиса в связи с распространением «дельта»-штамма коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В ходе торгов Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) достиг нового 11-месячного минимума и снизился на 0,3 процента к середине сессии, а ранний рост акций банков и недвижимости немного снизился. Фондовый индекс Японии Nikkei упал на 2,17 процента. Рынки валюты, сырьевых товаров и облигаций стабилизировались, но общий спрос на более рискованные активы оставался низким на фоне ожидания сокращения финансовых стимулов Федеральной резервной системы (ФРС).

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Долги Evergrande составляют 302 миллиарда долларов. 13 сентября возле штаб-квартиры компании в Шэньчжэне прошли акции протеста дольщиков и инвесторов. По данным Bloomberg, акциями застройщика владеют около 70 тысяч человек. В середине сентября власти Китая предупредили банки, что Evergrande не сможет выплатить проценты по кредитам.

Часть экспертов ожидает, что Пекин возьмет на себя решение проблемы. Другие специалисты предполагают, что власти дистанцируются от Evergrande, чтобы не показывать плохой пример другим компаниям. 20 сентября акции Evergrande упали на 10,24 процента до 2,28 доллара, за два месяца — на 77 процентов.

Ожидается, что ситуация с крупнейшим китайским девелопером Evergrande повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая. Компания должна выплатить проценты по облигациям 23 сентября. Инвесторы насторожены из-за того, что в случае дефолта пострадает сектор недвижимости Китая, банки и экономика в целом.