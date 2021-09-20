Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок завершил основную сессию значительным снижением. По данным торгов Московской биржи, индекс Мосбиржи упал на 1,62 процента до 3969,61 пункта, индекс РТС — сразу на 2,54 процента до 1700,66 пункта. В течение дня индекс РТС опустился ниже отметки в 1700 пунктов впервые с 1 сентября.

Отечественный рынок двигается вместе с другими мировыми площадками. Инвесторы продают акции на фоне новостей из Китая, где ожидается скорое банкротство одного из крупнейших застройщиков страны Evergrande. На 18:50 по московскому времени индекс Dow Jones упал на 1,6 процента до 34030,63 пункта, индекс Nasdaq — на 2,26 процента до 14704,7 пункта. В ожидании дефолта Evergrande случился «эффект домино» — акции другого китайского застройщика рухнули на 87 процентов за день из-за паники инвесторов. Акции Evergrande упали на 10,24 процента до 2,28 доллара.

Акции российских металлургических компаний потеряли в цене на фоне новостей о скором повышении налога на отрасль. По последним данным, правительство планирует увеличить сразу два сбора — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырастет для всех компаний, а налог на прибыль повысят тем предприятиям, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям. Размер ставки предстоит определить позже. На закрытии больше всего потеряли ценные бумаги «Трубной металлургической компании» (ТМК), подешевевшие на 5,88 процента до 89,34 рубля за штуку.

На 18:52 курс доллара вырос на 68 копеек до 73,54 рубля, курс евро — на 80 копеек до 73,54 рубля.

На 18:54 ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent упали на 1,41 процента до 74,28 доллара за баррель, марки WTI — на 1,73 процента до 70,58 доллара.

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Полиметалл» — плюс 1,54 процента до 1351,7 рубля за акцию, «Полюс» — плюс 1,03 процента до 12675 рубля и TCS Group — плюс 0,04 процента до 6743 рубля. Аутсайдеры — Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — минус 3,41 процента до 213,56 рубля, «Газпром» — минус 2,45 процента до 326,32 рубля и «Норильский никель» — минус 2,43 процента до 22690 рубля.

Биткоин обновил полуторамесячный минимум. 20 сентября криптовалюта опускалась до 42547,1 доллара за шутку впервые с 5 августа, когда она стоила 40867,2 доллара. На 18:50 биткоин торгуется по 43780,7 доллара за штуку (минус 8,13 процента).