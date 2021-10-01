Названо новое препятствие для восстановления мировой экономики

Нехватка металлического кремния из-за сокращения производства в Китае стала новым препятствием для восстановления мировой экономики. Как сообщает Bloomberg, дефицит вызвал рост цен на 300 процентов за два месяца.

Кремний используется во всем: от компьютерных чипов и бетона до стекла и автомобильных запчастей. Металл также задействован в производстве солнечных батарей, медицинских имплантатов, дезодорантов и многом другом. Из-за дефицита кремния химическое предприятие Elkem ASA и несколько других компаний приостановили продажи продуктов на основе силикона.

«Если у вас есть ограничения на поставку кремния, значит, у вас проблемы», — сказала глава отдела торговли Romco Metals Кейт Уайлдли. Она отметила, что металл все еще можно приобрести, однако назвала его рыночную стоимость очень высокой.

С начала июня 2020 года цена на поликремний, который используется для солнечных батарей, выросла на 400 процентов. Такое стремительное подорожание может обернуться увеличением стоимости панелей и вырабатываемой ими «чистой» энергии. Как отмечает экономист Дженни Чейз, производители солнечных батарей и так сталкиваются с растущими затратами на производство.

Дефицит кремния, увеличившаяся стоимость нефти и перебои в поставках оказывают разрушительное воздействие на рынки и вызывают обеспокоенность по поводу того, что цены продолжат расти, а экономика пойдет на спад.

Металлический кремний получают путем нагревания в печи песка и кокса. Его обычная стоимость колебалась от 8 тысяч до 17 тысяч юаней (от 1 200 до 2 600 долларов) за тонну. Сейчас цена выросла до 67 тысяч юаней (10 392 доллара). Причиной резкого повышения стало сокращение производства в Китае, которое упало на 90 процентов по сравнению с показателями августа. Промышленным центрам страны было приказано сократить выбросы углекислого газа в соответствии с новой «зеленой» политикой Пекина. На предприятиях также возникли перебои в энергоснабжении, что тоже сказалось на выпуске металлов.

