Акции Virgin Galactic рухнули из-за переноса полетов в космос

Акции Virgin Galactic рухнули на 20 процентов после объявления о переносе полетов в космос

Акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона рухнули до начала торгов 15 октября более чем на 20 процентов до 18,83 доллара на фоне объявления аэрокосмической компании об изменении графика испытаний. 14 октября бумаги на закрытии торгов стоили 24,06 доллара.

Начало коммерческих туристических полетов в космос будет перенесено на конец 2022 года. Во время испытаний обнаружилось, что с некоторыми материалами может возникнуть проблема, и это требует дальнейших исследований, указывается в сообщении.

В ближайшем месяце компания займется модернизацией космического корабля, и, как заявил представитель компании в разговоре с CNBC, процесс должен занять до 10 месяцев, завершится он к лету 2022 года. «Программа усовершенствования предназначена для дальнейшего увеличения запаса прочности, что повысит надежность и прочность и снизит требования к техническому обслуживанию при коммерческой эксплуатации», — отметила компания в своем заявлении.

В июле акции компании упали более чем на 10 процентов после полета в космос Брэнсона. Таким образом часть состояния потерял и сам Брэнсон, являющийся одним из акционеров.

