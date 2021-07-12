Акции компании Брэнсона рухнули после его полета в космос

В начале торгов в понедельник, 12 июля, акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона рухнули более чем на десять процентов, свидетельствуют данные NASDAQ.

Это произошло на следующий день после успешного полета корабля компании в космос на фоне ее намерения выпустить дополнительные акции. По состоянию на 17:45 по московскому времени котировки опустились на 11,15 процента, до 44 доллара за акцию.

При этом на премаркете акции Virgin Galactic активно росли, и в первую минуту торгов даже подорожали на 21,9 процента, после чего рост замедлился, и началась коррекция.

Брэнсон основал компанию для занятия космическим туризмом 17 лет назад. За эти годы она претерпела множество неудач, в том числе крушение корабля, но после успешного полета инвесторы поверили в ее перспективы. Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты в 2022 году. До этого момента кораблю VSS Unity предстоит еще два тестовых старта.

В нынешнем полете Брэнсона сопровождали главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Управляли кораблем пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи. Самому миллиардеру в настоящее время исполнился 71 год.