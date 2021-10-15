Россиян предупредили о росте цен на одежду из-за Китая

Стоимость одежды в России в 2022 году может вырасти на 20-40 процентов. Об этом РИА Новости рассказал основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

По его словам, подорожание связано с энергетическим кризисом в Китае, что привело к остановкам в производстве тканей. Однако, успокоил он, рост цены «будет недолгим» и продлится несколько месяцев.

Ранее ретейлеры предупредили россиян об осеннем подорожании одежды и обуви минимум на 10 процентов. Предполагается, что в начале 2022 года цены на эти товары взлетят на 15-20 процентов. Представители рынка объяснили, что основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшие в цене сырье и перевозки. По словам специалистов, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Это связано с пандемией коронавируса, а также со сбоями в функционировании китайских портов.