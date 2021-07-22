Россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви

Ретейлеры предупредили россиян об осеннем подорожании одежды и обуви минимум на 10 процентов. Предполагается, что в начале 2022 года цены на эти товары взлетят на 15-20 процентов, сообщает РБК.

Представители рынка объяснили, что основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшие в цене сырье и перевозки. По словам специалистов, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Это связано с пандемией коронавируса, а также со сбоями в функционировании китайских портов.

Отмечается, что хлопок взлетел в цене примерно на 35 процентов. Значительно увеличилась стоимость и остальных материалов, в особенности, синтетического волокна — эластана.

По мнению ретейлеров, на ценах товаров отражается и ослабление рубля. Кроме того, эксперты отметили следующую тенденцию — популяризацию инвестиций в открытие магазинов. С 2020 года начали расти цены на строительные материалы: стоимость дерева и металла в течение этого периода устанавливает рекорды.

Ранее в росте цен на стройматериалы в России обвинили США. Поставщики настроились на сотрудничество с американским рынком, поэтому китайские компании вынуждены закупать лес дороже.