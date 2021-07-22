Подорожание одежды и обуви в России объяснили

Одежда и обувь в России в рознице в сезон традиционно дорожают, объяснили в Минпромторге. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства сообщает РИА Новости. Одновременно в министерстве настаивают, что хоть цены и вырастут, повышение все-таки останется в пределах средних значений.

«При этом увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами», — добавили в пресс-службе.

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Так в Минпромторге отреагировали не недавнюю публикацию РБК. Ссылаясь на ретейлеров, издание сообщило, что одежда и обувь к осени подорожают как минимум на 10 процентов, а в начале 2020-го рост может ускориться до 20 процентов.

Представители рынка объяснили, что основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшие в цене сырье и перевозки. По словам специалистов, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Это связано с пандемией коронавируса, а также со сбоями в функционировании китайских портов.

Кроме того, к началу учебного года подорожают и товары для школьников. Сильнее всего в закупе подорожают тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами и сами файлы, уточнил представитель одной из компаний-ретейлеров.