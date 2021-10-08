Россиян предупредили о подорожании ряда товаров к концу 2021 года

К концу 2021 года наиболее заметно вырастут цены на непродовольственные товары: инфляция в этом секторе достигнет 7,2 процента. Этот показатель станет рекордным с 2015 года, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции на 2021–2024 годы, подготовленный Министерством экономического развития России.

Что подорожает к концу 2021 года?

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Наибольший рост цен зафиксируют в категории «непродовольственные товары» — по сравнению с показателями декабря 2020 года они увеличатся на 7,2 процента. В этот ряд товаров включили бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани. При этом в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в четыре процента, предрек Минэк.

На втором месте по подорожанию находятся продукты питания, кроме овощей и фруктов, которые рекордно взлетели в цене в сентябре. Ведомство предупредило россиян, что цены в этой категории вырастут на 6,6 процента по отношению к декабрю 2020-го. Однако за год рост стоимости продуктов станет более сильным и составит семь процентов.

В Минэке выразили надежду, что инфляция в этом секторе стабилизируется в следующие три года и составит 3,8, 3,5 и 3,6 процента. Предполагается, что продовольствие в целом подорожает на 5,3 процента к концу года.

Прогноз на непродовольственные товары

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Среди непродовольственных товаров больше всего подорожают строительные материалы (на 25 процентов к концу года), табачные изделия (на 19 процентов), мебель и автомобили (на 11 процентов), считает старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. Он подчеркнул, что в этих категориях рост цен уже значительно превысил целевые показатели.

Советник президента ЦСР Елена Разумова добавила, что мировые темпы подорожания древесного сырья весной 2021 года стали беспрецедентными и в 3,5 раза превысили средние показатели за предшествующие пять лет. Поэтому цены вырастут, в первую очередь, на связанные с деревообработкой товары: бумагу, мебель и товары для строительства. Инфляция также коснется продукции с содержанием пластика и нефтехимии: пленки, бытовой химии и текстиля из искусственных волокон.

Однако стоимость одежды и обуви в 2021 году увеличатся в меньшей степени — на 3–8 процентов, полагает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Это объясняется тем, что многие компании работают по уже оплаченным и отгруженным предзаказам. Однако ранее предполагалось, что цены на одежды и обувь взлетят в начале 2022 года на 15-20 процентов.

Мнения экспертов

Специалисты согласились во мнении, что общий показатель инфляции в России в 2021 году превысит прогноз Минэка. Для того, чтобы ожидания ведомства сбылись, «сезонно-скорректированные темпы роста цен в оставшиеся три месяца должны замедлиться до нуля», подчеркнул Исаков.

5,8 процента общий показатель инфляции в России к концу 2021 года по прогнозу Минэка

По мнению эксперта, в последние недели в стране формируются предпосылки для пересмотра прогноза Минэка. Еще 21 сентября ведомство ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с пяти до 5,8 процента. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предполагала, что пик инфляции в стране придется на сентябрь и составит семь процентов.

По нашим оценкам, рост потребительских цен по итогам года может достигнуть 7,2 процента Александр Исаков Фото: Федеральная служба государственной статистики

Ранее Министерство финансов России оценило ситуацию на потребительском рынке. Впервые ведомство увидело в этой сфере признаки перегрева. Такая ситуация сложилась по внутренним и внешним причинам.

К первой специалисты ведомства отнесли опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, а ко второй — бюджетно-кредитную «накачку» средств в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в некоторых категориях товаров. В Минфине подчеркнули, что эти условия создают «повышенный инфляционный фон».