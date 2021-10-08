Россиян предупредили о резком подорожании картофеля

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов предположил, что цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, сообщает агентство «Прайм».

Рамазанов допустил, что в октябре возможно сезонно падение цен. Но в ноябре он спрогнозировал подорожание картофеля из-за плохой урожайности.

«Однако с ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрем, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период», — предупредил россиян профессор.

По мнению специалиста, цены на картофель возрастут из-за сокращения посевных площадей под выращивание культуры. Кроме того, ее вытесняет зерно, а также увеличивающаяся доля импортируемой продукции. В качестве причин подорожания картофеля Рамазанов указал сокращение доли населения, задействованного в овощеводстве и увеличивающиеся цены на энергоносители.

Ранее Минфин впервые увидел признаки перегрева потребительского рынка в России. Ведомство заявило, что продукты питания в стране дорожают опережающими темпами. По последней информации Росстата, рост стоимости товаров и услуг в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го составил 6,68 процента.