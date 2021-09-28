России предсказали рост цен на топливо осенью

Подорожание литра бензина в России в сентябре-октябре составит 25-30 копеек. Такой прогноз сделал глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, передает РИА Новости.

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По словам Баженова, стоимость растет, так как оптовые цены практически сравнялись с розничными. В этом случае производителям выгоднее отправлять топливо на экспорт. «Каких-то факторов в пользу снижение биржевых цен мы не видим, объемы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему еще высокий», — отметил он. Баженов считает, что уменьшение спроса начнется после октября и приведет к снижению биржевых цен.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в ходе торгов 28 сентября цена бензина марки «Премиум-95» установила максимум, поднявшись до 60,253 тысячи рублей за тонну (плюс 0,28 процента). Стоимость бензина Аи-92 выросла до 57,18 тысячи рублей (плюс 0,23 процента), авиакеросина — до 51,796 тысячи рублей (плюс 1,65 процента). Дизельное топливо подешевело на 0,42 процента, до 50,21 тысячи рублей.

Ранее в Минэнерго заявили, что рост биржевых цен на бензин связано с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и с массовой заменой летних видов топлива на зимние. В ведомстве исключили дефицит топлива на российском рынке.