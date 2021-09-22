В Минэнерго объяснили рекордные цены на бензин

В Министерстве энергетики России связали рекордные биржевые цены на бензин с ремонтом НПЗ

Колебания биржевых цен на бензин связаны с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также с переходом рынка с летних видов топлива на зимние, сообщили ТАСС в Министерстве энергетики России. Так в ведомстве прокомментировали рекордные цены на бензин марки Аи-95, зафиксированные в ходе торгов 22 сентября.

Там подчеркнули, что указанные факторы повышают спрос на бензин, но риски возникновения дефицита товара на торгах исключены. «Для сохранения стабильной ситуации Минэнерго России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ведется ежедневный мониторинг топливного рынка, проводится топливный штаб, до компаний доводятся рекомендации по стабильным поставкам на рынок и их увеличению в ближайшее время», — объяснили в министерстве.

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Министерство ожидает, что, когда плановый ремонт на НПЗ кончится, возросшие объемы производства бензина помогут стабилизировать цены на бирже. «Ожидаем, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции», — заключили в Минэнерго.

Цена бензина марки Аи-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 22 сентября выросла на 0,6 процента до 60,18 тысячи рублей за тонну. Прежний рекорд биржевой стоимости этого сорта бензина был поставлен 22 июля, цена доходила до 60,03 тысячи рублей за тонну.