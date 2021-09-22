Цена на бензин в России поставила новый рекорд

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 22 сентября, цена бензина марки Аи-95 выросла на 0,6 процента, до 60,18 тысячи рублей за тонну, что стало новым рекордом. Об этом сообщает ТАСС.

В последний раз рекорд биржевой стоимости этого сорта бензина был поставлен 22 июля. Тогда цена поднималась до 60,03 тысячи рублей за тонну. Цены на бензин начали расти 15 сентября. За неделю Аи-95 подорожал на 3,2 процента.

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Две недели назад топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов предсказал, что в ближайшее время независимым АЗС, занимающим 60 процентов рынка страны, грозят массовые банкротства. Он указал, что при такой биржевой стоимости им приходится торговать топливом в убыток.

При этом аналитики ожидали, что стоимость бензина в сентябре пойдет вниз, так как люди возвращаются на работу и сезонный фактор сходит на нет.

Также в начале сентября замминистра энергетики Павел Сорокин назвал вероятным введение запрета на экспорт бензина. По его словам, ведомство хотело бы минимально вмешиваться в рынок, так что резкую меру применят лишь в крайнем случае, если других способов остановить цены не будет.