Росстат сообщил о снижении цен на бензин впервые за год

Средние розничные цены на бензин в России снизились на 15 копеек в период с 30 августа по 6 сентября. Об этом говорится в отчете Росстата, который опубликован на сайте.

Так, согласно данным ведомства, средняя цена на бензин уменьшилась с 49,08 рубля за литр до 48,93 рубля. Аи-92 подешевел в среднем на 17 копеек (45,99 рубля за литр), Аи-95 — на 16 копеек (49,82 рубля), Аи-98 — на 8 копеек (57,57 рубля). Средняя цена дизельного топлива уменьшилась на 7 копеек — с 50,69 рубля за литр до 50,62 рубля.

48,93 рубля за литр составила средняя потребительская цена на бензин 6 сентября

Всего падение стоимости топлива зафиксировано в 68 российских городах, которые являются региональными центрами. Среди них Уфа (0,9 процента), Орел и Оренбург (0,8 процента). В Москве стоимость топлива снизилась на 0,4 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,5 процента.

Факторы и меры

Как отмечает РИА Новости, цены на бензин упали впервые с сентября прошлого года. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что это повлияли сразу несколько факторов. Первый — это сезонный спрос на топливо, из-за которого в августе цены на бензин на бирже увеличились. «В этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле», — рассказал эксперт. В сентябре люди возвращаются на работу, и сезонный фактор сходит на нет.

Материалы по теме Остановить экспорт Почему биржевые цены на бензин продолжают расти Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?

Кроме того, на цены повлияла угроза полного закрытия экспорта бензина, из-за чего нефтяные компании увеличили поставки на биржу, пояснил аналитик. Помимо этого, на НПЗ постепенно заканчиваются сезонные ремонты. Все эти факторы стабилизируют ситуацию на рынке. По мнению Юшкова, к концу года рост цен на топливо может уложиться в рамки инфляции.

При этом вице-премьер России Александр Новак еще 1 сентября утверждал, что риска повышения цен на бензин в стране нет. По его словам, ажиотаж с биржевых торгов убрали меры властей по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. В частности, благоприятно на ситуацию повлияло снижение экспорта бензина из России почти до нуля без фактического ввода запрета.

В августе Минэнерго заявило, что при отсутствии каких-либо мер по ограничению роста цен на топливо цена топлива была бы выше на 15 рублей за каждый литр. Россиянам напомнили, что топливный рынок в стране регулируется, в том числе, за счет демпфирующего механизма. Принцип его работы такой: если экспортные цены на топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть разницы. В обратном случае уже нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Рекордное подорожание

В начале августа биржевые цены на бензин несколько раз достигали рекордных значений. Так, 13 августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость тонны Аи-92 превышала 58,4 тысячи рублей. До этого исторические рекорды были зафиксированы 12 августа (58 031 рублей за тонну) и 4 августа (57 947 рублей за тонну).

На фоне роста цен власти задумывались о временном запрете экспорта бензина. В частности, речь шла об ограничении вывоза марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. Однако позже от идеи было решено отказаться. По данным газеты «Коммерсантъ», одним из аргументов для этого стал якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи с тем, что нефть подешевела ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, на принятие решения повлияли заверения нефтяников о росте предложения на бирже.

