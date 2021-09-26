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Назван способ определить недолив топлива на заправке

Вице-президент «Топливного союза» Гусев: проблема недолива топлива на АЗС преувеличена
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Фото: Pixabay

Вице-президент «Независимого топливного союза» Дмитрий Гусев назвал способ самостоятельно выявить недолив топлива на автозаправках и что нужно делать, чтобы этого не допустить, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, для точных измерений нужны специальные сертифицированные измерительные приборы, к которым не относится бензобак и датчики, последние лишь информируют водителя о наличии топлива в машине.

Проще всего проверить, сколько бензина наливают на заправках, при помощи канистры, пояснил Гусев. Нужно наливать топливо в нее, после чего переливать в бензобак, не пользуясь услугами заправщиков. Также следует заправляться по количеству литров, а не на определенную сумму. Специалист напомнил, что плотность топлива меняется в зависимости от температуры. Так, летом в бак войдет немного больше, чем зимой, это естественные колебания.

Гусев добавил, что проблема недолива топлива преувеличена, и большинство заправок стараются работать честно, с качеством также нет проблем. «Как только ситуация на топливном рынке обостряется, сразу же начинаются разговоры о том, что автозаправки обманывают, недоливают топлива», — сказал он.

Если же водитель считает, что его обманули с количеством бензина, сначала следует обратиться на АЗС, обычно там идут на компромисс и добавляют недолив. В противном случае можно обратиться в профильные органы, Росспотребнадзор, Роскачество, Росстандарт. Там с помощью специальных приборов проведут экспертизу и примут меры к недобросовестному предприятию, заключил вице-президент «Независимого топливного союза».

Ранее эксперты предупредили россиян, что рынок подержанных автомобилей — одна из самых уязвимых сфер для мошенничества и различных афер и дали советы, как не стать жертвой обманщиков. Покупателю могут предложить угнанную или нерастаможенную машину или подсунуть автомобиль-двойник.

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